PSG : "Mon passage au PSG n'était pas quelque chose que je souhaitais" assure Lionel Messi

Lionel Messi s'attaque au PSG. Après être parti libre, il y a un mois du PSG, la "pulga" a tenu des propos durs contre son ancien club : "Mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais. Cela s'est fait du jour au lendemain. J'ai dû m'habituer rapidement à un nouvel endroit après tant d'années passées à Barcelone."

ⓘ Publicité

Pour l'attaquant argentin, aujourd'hui depuis son arrivée aux Etats-Unis "c'est très différent". Le septuple Ballon d'or l'affirme, il se sent mieux à Miami qu'à Paris. "Depuis mon arrivée, l'accueil a été impressionnant, c'est une ville où il y a beaucoup de Latinos et cela facilite aussi les choses. Les Latinos sont beaucoup plus proches et démonstratifs. Ils vous montrent de l'affection tout le temps, c'est la chose la plus saine et la plus agréable pour pouvoir s'installer et profiter."