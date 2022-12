PSG : Nasser Al-Khelaïfi accentue la pression sur la mairie de Paris pour racheter le Parc des Princes

Les mots à l'encontre de la mairie de Paris sont pour le moins sévères : "on ne peut pas rester dans ces conditions au Parc des Princes (...) s'ils ne veulent pas accepter notre offre, on part", martèle ce dimanche dans un entretien à L'Equipe le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Il menace à nouveau de quitter le stade si la Ville n'accepte pas de le lui vendre, comme le souhaite le club. "J'adore le Parc des Princes, je l'ai toujours défendu, c'est le coeur du PSG, assure Nasser Al-Khelaïfi. S'ils sont raisonnables, on restera pour toujours au Parc. Mais nous sommes dans une situation qui n'est plus possible."

Nasser Al-Khelaïfi déplore une "technologie pas au niveau" au Parc des Princes pour continuer à accueillir le PSG "au top niveau financier et même sportif". "Une fois on a dû fermer 2 000 places à cause d'un souci", regrette le président du club, alors que "nous avons fait le plein sur 100 matches de suite et nous refusons des gens".

"On pourra construire un nouveau stade à Paris"

Cela fait plusieurs jours que la tension s'accentue entre le PSG et la mairie de Paris, qui refuse pour l'heure l'offre de rachat du Parc des Princes, à hauteur de 40 millions d'euros selon la ville, une offre jugée trop basse. "Nous n'avons pas fermé la porte , même si ce n'est incontestablement pas notre option prioritaire"*, expliquait le Premier adjoint de la Ville de Paris Emmanuel Grégoire mercredi 30 novembre à France Bleu Paris.

Le Qatar a déjà investi 80 millions d'euros dans le Parc des Princes pour l'Euro 2016. "Quelle est la valeur stade sans le PSG ? interroge le président du club. Ce n'est rien. La mairie doit aussi se demander ce que le club rapporte à la Ville de Paris. S'ils pensent que l'on va investir 500 M€, on va simplement aller construire un nouveau stade." Nasser Al-Khelaïfi n'exclut pas cette option, même s'il reconnait en avoir plusieurs.

Des supporters, comme le collectif Ultras Paris dans un communiqué ce vendredi, demandent toujours au PSG de ne pas aller jouer ses matchs ailleurs, avec le Stade de France évoqué comme possible alternative. "Moi non plus je ne veux pas. Je vous dis la vérité, on n'a pas le choix", répond le président du club dans L'Equipe, si le PSG et la Mairie de Paris n'arrivent pas à tomber d'accord.