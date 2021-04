PSG - Nasser al-Khelaïfi en remet une couche contre la Super Ligue, Pochettino temporise

Ce mardi 20 avril, le président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, a été réélu jusqu'en 2024 au sein du comité exécutif de l'UEFA (instance européenne du football). Il en a profité pour publier un communiqué, diffusé dans la presse, au surlendemain de la création d'une Super Ligue par 12 des clubs européens ayant le plus gros budget (et 40 titres continentaux). Un championnat semi-fermé, réservé aux cadors, pour (théoriquement) gagner plus d'argent, notamment via les droits TV. Le Paris Saint-Germain ne fait pas partie des 12. Dans son communiqué aujourd'hui, jamais Nasser al-Khelaïfi ne nomme la "Super Ligue". Mais il se positionne un peu plus contre cette idée (il avait déjà laissé "fuiter" cette décision hier), en tout cas sous sa forme actuelle.

Le Paris Saint-Germain a la ferme conviction que le football est un sport pour tous [...] Il y a un besoin manifeste de faire évoluer le modèle de compétition existant de l'UEFA (la Ligue des Champions ndlr.) [...] Nous pensons que toutes proposition sans le soutien de l'UEFA ne résout pas les problèmes auxquels la communauté du football est actuellement confrontée, mais est au contraire motivée par des intérêts personnels.

Un petit tacle glissé aux 12 présidents des 12 clubs voulant former la Super Ligue. Le Paris Saint-Germain était jusqu'à il y a encore quelques semaines souvent évoqué parmi les clubs participants à ce projet de Ligue dissidente à la coupe d'Europe actuelle. Mais le PSG a finalement choisi de soutenir l'UEFA, "en se fondant sur les principes de bonne foi, de dignité et de respect de chacun", conclut le communiqué. L'UEFA est elle-même soutenue par la FIFA. Le président du PSG est qatari. La prochaine coupe du monde (2022), aura lieu au Qatar.

Pochettino ne s'oppose pas à la Super Ligue

Contrairement à son président, le coach Mauricio Pochettino n'a lui pas pris de risque. Il a été interrogé sur la Super Ligue lors de la conférence de presse d'avant-match, à la veille du quart de finale de coupe de France face au SCO d'Angers.

Je dois être prudent quand je m'exprime sans avoir toutes les informations relatives au sujet. On verra ce qui se passe dans les prochains jours, semaines, mois. Avec toutes les informations, nous pourrons avoir une opinion plus adéquate. Pour le moment notre métier, entraîneurs et joueurs, c'est de se concentrer sur les compétitions auxquelles on participe.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain n'a donc pas fait de déclaration forte, contrairement à Pepe Guardiola (Manchester City) ou Jürgen Klopp (Liverpool), dont les clubs sont pourtant engagés dans ce projet de Super Ligue. Lundi 19 avril, le milieu de terrain parisien Ander Herrera s'est également positionné contre ce projet.