Paris, France

Des sourires, du chambrage, des dribbles, Neymar a remis la machine en route. Ce jeudi matin, le brésilien a repris l'entraînement collectif avec ses coéquipiers du PSG. Une séance, d'une heure trente sur la pelouse du Parc des Princes, qui s'est terminée par un une petite opposition. "J'ai commencé à m'entraîner avec le ballon, à faire des passes, des frappes. Je me suis senti bien, à l'aise», a déclaré Neymar lors d'un direct sur Facebook avec Desempedidos, chaîne en ligne brésilienne. Juste après Neymar et les parisiens ont participé à un "Workshop" (séance photos pour des partenaires).

"Il a été autorisé à partir au Brésil ce soir"

Dans un communiqué, le PSG a annoncé que sa vedette brésilienne est autorisée à rentrer au Brésil "Sa non disponibilité pour le match à Caen justifie qu’il a été autorisé à partir au Brésil ce soir pour poursuivre son programme de reprise, comme c’était prévu à l’avance et organisé par les staff médicaux du Paris Saint-Germain et de la sélection brésilienne.". Désormais pour revoir Neymar avec un équipement du PSG sur le dos, il faudra attendre la fin juillet après le Mondial 2018 et ses vacances.