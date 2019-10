PSG : Neymar absent des terrains pour environ un mois

Paris, France

Il devait faire son retour, ce mardi, en Ligue des champions, les supporters parisiens vont devoir encore attendre pour le voir briller sur la scène européenne. Neymar pourrait être indisponible au moins un mois. Des examens médicaux, dont une IRM, passés ce lundi, confirment une lésion du biceps fémoral de la cuisse gauche.

Le Brésilien s'est blessé, ce dimanche, lors d'une confrontation amicale face au Nigeria, disputé à Singapour. Un nouveau point médical sur l'évolution de la blessure de la star sera fait d'ici huit jours, annonce le PSG.

Le "Ney" ne sera pas non plus du déplacement parisien, vendredi, sur la Côte d'Azur pour affronter Nice et devrait manquer également le classique face à l'OM prévu le 27 octobre prochain.