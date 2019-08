Neymar devrait finalement rester au PSG

Neymar devrait rester au PSG. Il l'a fait savoir à ses dirigeants et à ses coéquipiers ce samedi soir. Alors que le marché des transferts ferme ce lundi soir en France et que le Ney a été annoncé tout l'été dans plusieurs clubs, il portera finalement le maillot Parisien, sauf grosse surprise.

Et si Neymar restait finalement au Paris-Saint-Germain cette saison ? Le Brésilien a en tout cas informé les dirigeants parisiens ce samedi soir ainsi que ses coéquipiers sur le fait qu'il allait finalement rester au PSG cette saison.

Il semblerait que la transaction soit trop compliquée pour aboutir et que les discussions engagées depuis le 27 août dernier n'aboutissent à rien. Le sujet est donc clôt du côté de la direction parisienne dans ce dossier Neymar.

Quel temps de jeu à venir pour Neymar ?

Ce vendredi soir à la sortie du match entre Metz et le PSG, (victoire 2-0 des Parisiens), le directeur sportif du Paris-Saint-Germain, Leonardo, s'est adressé à la presse en zone mixte pour affirmer qu'aucun accord n'avait été trouvé entre Barcelone et Paris sur le dossier Neymar. Il laissait tout de même entendre que tout restait possible avant la fin du marché des transferts ce lundi soir.

Le Ney devrait donc, sauf très grosse surprise de dernière minute, porter le maillot du Paris-Saint-Germain cette saison. On commence déjà à s'interroger sur son temps de jeu à venir pour les prochaines rencontres, notre consultant Éric Rabesandratana le premier :

Prochaine rencontre pour le PSG, le 14 septembre prochain face à Strasbourg à 17h30 au Parc.