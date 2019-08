PSG : Neymar au Barça, loin d'être fait pour Leonardo

Paris, France

"Il n'y a pas d'accord avec Barcelone pour Neymar". La phrase est claire, elle est signée Leonardo, le directeur sportif du PSG. A l'issue de la rencontre entre Metz et le PSG lors de la quatrième journée de Ligue 1 à Saint-Symphorien, (victoire 2-0 des Parisiens), le Brésilien s'est exprimé en zone mixte devant les journalistes. Il est longuement revenu sur le cas Neymar et sur les avancées des négociations.

Une première offre du Barça le 27 août

"La première fois que l'on a eu une proposition écrite et officielle de la part de Barcelone, c'était le 27 août, soit à cinq jours de la fin du mercato", commence Leonardo. "On était ouvert pour parler des autres joueurs pour faire l'opération, mais après on n'a jamais eu d'accord écrit par rapport à nos conditions". Les conditions, on le rappelle, soumises par le PSG à Barcelone consistent à ce que le club espagnol verse 170 millions d'euros, avec Rakitic en transfert définitif et Dembélé en prêt d'un an pour obtenir Neymar.

Est-ce la venue d'Ousmane Dembélé qui coince pour faire partir Neymar ? "Il a su qu'il devait partir le 27 (août, ndlr), c'est un peu compliqué. Après, nous n'avons pas eu de oui ni de non de sa part. On a eu des relations publiques mais décision définitive".

"Il y a une deadline naturelle, avec la fin des transferts, on cherche à comprendre ce qui ne va pas mais _aujourd'hui, il n'y a pas d'accord_". A trois jours de la clôture du marché des transferts en France, on ne sait toujours pas si Neymar portera le maillot du PSG ou pas cette saison.

Aréola toujours Parisien... pour le moment

Concernant Alphonse Aréola, le portier parisien qui a débuté sur le banc ce vendredi soir, son transfert au Real Madrid n'est toujours pas réglé, (il devrait être prêté un an). "C'est en négociation", détaille Leonardo. "Il n'a pas joué ce vendredi car il ne se sentait pas très bien par rapport à ça". Dans le même temps, Navas, le gardien du Real Madrid, n'est toujours pas Parisien, sans plus de détails de la part du directeur sportif parisien.

Objectifs revus à la baisse cette saison

Autre point important évoqué par Leonardo, la perspective de la saison qui se profile au PSG : "Ce sera une saison difficile, il y a beaucoup de chose que l'on doit revoir, à régler, on a des joueurs en fin de contrat, ce ne sera pas la saison bling-bling, on va gagner la Ligue des Champions, tout ça... Non, ce ne sera pas comme ça". Des objectifs clairement revus à la baisse par rapport aux dernières années.

On attend donc la fin du mercato avec impatience le 2 septembre. Prochain grand rendez-vous pour le Parsi-Saint-Germain, ce sera face au Real Madrid le 18 septembre prochain au Parc des Princes.