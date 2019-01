PSG - Neymar blessé au pied droit, les premiers résultats de ses examens médicaux ne sont pas rassurants

Paris, France

Après Marco Verratti (cheville gauche) c'est Neymar qui va faire trembler la sphère PSG avant le 8ème de finale aller de Ligue des Champions (12 février à Manchester). La star du PSG est sortie blessé à la 60ème minute de jeu du match de Coupe de France face à Strasbourg (2-0).

Dès sa sortie du terrain avec les larmes aux yeux, le Brésilien est parti à l'hôpital passer des examens. Deux heures plus tard, le club a donné des nouvelles de son stratège "Les premiers examens pratiqués ont mis en évidence une réactivation douloureuse de la lésion du 5ème métatarsien droit. Le traitement dépendra de l'évolution dans les prochains jours. Toutes les options thérapeutiques doivent être envisagées.". Cette blessure est donc dans la même zone que celle qui a coûté sa fin de saison au Brésilien l’an passé. Ce qui ne présage rien de bon et désormais tout le club va trembler à trois semaines de la première confrontation qui va opposer le PSG à Manchester United (Old Traford le 12 février prochain).

Communiqué médical. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 24, 2019

"Je suis inquiet"

Le visage fermé, tendu au moment de répondre à la presse, Thomas Tuchel s'est exprimé à chaud sur cette blessure "Neymar est inquiet, parce que c’est le même pied encore, le pied droit, au même endroit que la saison dernière" et de souligner "Je suis inquiet pour Neymar". Pour rappel, la saison dernière, Neymar avait été absent plus de trois mois et avait raté toute la fin de saison du PSG. Un club qui retient désormais son souffle et tremble avec cette nouvelle blessure de sa star.