PSG - Neymar dans le groupe pour PSG - Strasbourg !

Paris, France

Le suspense est levé ! Neymar Jr fera partie du groupe pour PSG-Strasbourg samedi à l'occasion de la 5e journée de ligue 1 a annoncé l'entraîneur parisien Thomas Tuchel vendredi.

"Son retour est nécessaire", a dit le coach parisien lors de la conférence de presse d'avant-match. "Je suis convaincu qu'il va tout donner pour nous aider à atteindre notre but. Et notre premier but, c'est de gagner contre Strasbourg" au Parc des Princes a-t-il ajouté.