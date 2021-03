Ligue 1 - PSG : Neymar forfait pour le match face à Nantes

Absent depuis plus de quatre semaines, Neymar continue son travail individuel pour revenir sur les terrains. Le PSG vient d'annoncer que le Brésilien ne jouera pas ce dimanche face au FC Nantes pour la 29e journée de Ligue 1 (à 21h).

Un, deux, trois... demain Neymar va rater son huitième match avec le Paris-Saint-Germain depuis sa blessure aux adducteurs le 10 février dernier face à Caen en coupe de France. Le PSG l'a annoncé, le brésilien est encore forfait pour le match face à Nantes. Cela fait maintenant plus de quatre semaines que la star du PSG se soigne mais son retour et à chaque fois reporté

En conférence de presse, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a apporté quelques précisions sur ce nouveau forfait "il y avait une chance de le voir contre Barcelone et on a essayé." et d'expliquer ensuite qu'avec ce genre de blessure il était difficile de programmer un retour "Il n'y a pas eu de rechute. Ce samedi, il a travaillé un peu avec le groupe. Nous espérons l'avoir rapidement avec nous.".

Clairement, on sent que Pochettino et son staff ne veulent prendre aucun risque pour Neymar.

Outre Neymar, quatre absents pour Nantes

Pour la rencontre face à Nantes comptant pour la 29e journée de Ligue 1, Paris doit aussi se passer de Florenzi (travail individuel), Herrera (gêne musculaire aux ischios jambiers) , Kean (protocole covid) et Bernat (retour progressif).

PSG - Nantes, match à suivre en intégralité sur France Bleu Paris dès 20h30 (avant match) et coup d'envoi 21h avec Miguer Derennes, Eric Rabesandratana et Bruno Salomon.