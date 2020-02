PSG : Neymar ménagé face à Lyon

Neymar va pouvoir souffler une journée de plus avant de faire son retour à la compétition. Le Brésilien touché aux côtes, ne sera pas dans le groupe du PSG pour affronter Lyon, ce dimanche. Thiago Silva et Marquinhos sont eux aussi un peu juste pour recevoir l'OL.

Neymar, Marquinhos et Thiago Silva vont manquer la réception de Lyon

Paris, France

Le PSG ne prend aucun risque avec son épine dorsale à 10 jours d'un 8e de finale de Ligue des champions. Neymar, Marquinhos et Thiago Silva resteront bien au chaud, ce dimanche, et manqueront la réception de Lyon pour la 24e journée de Ligue 1. Les trois hommes se sont entraînés, ce samedi, mais la rencontre face à l'OL arrive "trop tôt" selon Thomas Tuchel, le coach Rouge et Bleu.

Les Brésiliens de retour face à Dijon ?

Victime d'une lésion chondro-costale après un choc face à Montpellier, Neymar avait déjà énormément manqué lors de la courte victoire parisienne à Nantes. L'attaquant pourrait faire son retour, mercredi, sur la pelouse de Dijon, pour disputer quelques minutes du quart de finale de Coupe de France. La Bourgogne doit aussi servir de retour à Marquinhos et Thiago Silva. "Si tout ce passe bien, ils vont revenir face à Dijon, c'est le but pour les trois", a expliqué l'entraîneur parisien.