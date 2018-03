On en sait un peu plus sur l'opération que va subir la star du PSG. Neymar va se faire opérer ce samedi à Belo Horizonte (BRA). Le médecin de la sélection brésilienne a déclaré ce jeudi qu'après l'intervention le joueur devra observer une récupération "de deux mois et demi à trois mois".

Paris, France

Et si Neymar, juste avant de se blesser, avait joué son dernier match de la saison avec le PSG dimanche dernier face à l'OM ? La question désormais se pose, au vu des dernières informations venues du Brésil ce jeudi matin.

Neymar arrives in Rio ahead of Saturday's surgery on his fractured foot. The Brazilian is expected to be sidelined for up to three months https://t.co/MTbrOpg0cFpic.twitter.com/LOQkMahBnL — AFP Sport (@AFP_Sport) March 1, 2018

Neymar est arrivé au Brésil jeudi matin pour se faire opérer, mais il lui faudra jusqu'à trois mois de récupération, a annoncé le médecin de la Seleçao, évoquant une "fracture" et non pas une "fissure" du pied droit du joueur. Le docteur Lasmar qui va opérer la star ce samedi à précisé à TV Globo que "c’est une fracture importante d’un os du milieu du pied". "L’opération se déroulera samedi matin certainement. La récupération sera de deux mois et demi à trois mois. Après l’opération, on aura plus de détails" et de préciser : "Nous allons faire le maximum pour entrer dans les délais pour qu'il soit sur pied pour la fin de son championnat avec son club et pour la sélection".

Si on fait le calcul, l'absence de Neymar peut aller jusqu'à la fin mai... La saison 2017/2018 sera terminée à moins que le PSG ne se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions (26-05 à Kiev). Il semble acquis que Neymar ne rejouera plus cette saison avec le maillot du PSG. Désormais son objectif et celui du peuple brésilien est de le voir sur pied et en forme dans 100 jours pour participer à la Coupe du Monde 2018 (14 juin au 15 juillet en Russie).