PSG : Neymar, retour espéré dès dimanche

Neymar Jr doit être réexaminé avant mercredi soir suite à sa blessure contre l'Olympique Lyonnais, dimanche 13 décembre. Mais Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, a eu des mots rassurants lors de sa conférence de presse du mardi 15 : "la blessure n'est pas trop grave (c'est une entorse, pas une fracture), je ne peux pas dire qu'il jouera contre Lille (dimanche ), mais je ne peux pas non plus dire que c'est totalement impossible". Ce qui est certain, c'est que la star brésilienne ne fera pas partie du groupe retenu pour affronter Lorient. Il est indisponible, tout comme Marquinhos, Icardi, Sarabia et Bernat. Le PSG peut de nouveau compter sur Julian Draxler. Kylian Mbappé, lui, était limité par le staff médical à 25 minutes de temps de jeu contre Lyon, il n'est pas certain qu'il ait le feu vert contre Lorient a précisé Thomas Tuchel.