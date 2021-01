PSG : Neymar se dit "très heureux" et veut "rester" à Paris

Tout va bien pour Neymar à Paris, mise à part la température. L'attaquant brésilien s'est dit "très heureux" à Paris dans un entretien à l'émission "Sept à Huit" de TF1, la première interview donnée par la star à une télévision française. "Ça a beaucoup changé, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Je me sens bien, je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici, je veux rester au Paris SG", a déclaré Neymar.

Le Brésilien est aussi revenu sur ses rapports sur et en de-hors du terrain avec Kylian Mbappé. "Nous avons une relation de frères", assure Neymar qui qualifie son acolyte de "Golden boy". Surtout, la superstar en a profité pour faire passer un message au Français, qui n'a pas prolongé son contrat avec le PSG pour le moment : "_J'espère que Kylian voudra rester aussi_. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters, on veut que Paris reste une grande équipe et moi je veux continuer à faire ce que j'ai toujours fait : jouer au foot et être heureux, c'est le plus important".