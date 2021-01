PSG : Neymar se paye les Marseillais Alvaro et Payet sur les réseaux sociaux

Neymar est une star du ballon à la rancune tenace. Mercredi soir, le Brésilien s'est payé les Marseillais après la victoire du PSG (2-1) à l'occasion du Trophée des champions. Sur les réseaux, Neymar a chambré des Olympiens comme Alvaro et Payet qui quelques mois auparavant avaient allumé le PSG et son attaquant vedette.

Payet dans un premier temps...

Fin août, Le PSG a perdu en finale de la Ligue des champions. Sur les réseaux sociaux, Dimitri Payet avait publié une vidéo pour chambrer les Parisiens en rappelant qu'en France seul l'OM avait remporté le prestigieux trophée.

En réponse, Le Brésilien a publié une vidéo dans laquelle apparaissent tout d’abord le maillot de l’Olympique de Marseille et son doigt qui fait le signe non. Et ce avant de dévoiler la tunique du PSG et sa médaille de la victoire ainsi, cette fois, qu’un pouce levé. Un chambrage qui vient aussi rappeler à Payet qu'il n'a gagné aucun trophée dans sa carrière.

... Alvaro ensuite

Tout à sa joie, Neymar s'est ensuite occupé d'Alvaro. Les deux hommes se détestent depuis le match en championnat de septembre dernier (1-0 pour OM). Hier soir, le défenseur espagnol a eu plusieurs mauvais gestes à l'encontre de Neymar sur le terrain. Un Brésilien qui lui a rappelé par la suite que lui gagne des titres à l'inverse d'Alvaro qui s'est fendu d'une réponse sans humour. Sur une photo du match, on voit le Marseillais agripper les cheveux de Neymar, le tout accompagné d'un message où il compare la star brésilienne à une poubelle.

Ces clashs font bien sûr la joie des internautes mais on peut craindre une surenchère sur le terrain et sur la toile pour le prochain match entre les deux équipes. Une rencontre qui arrive très vite, le 7 février 2021 avec le match retour en championnat à Marseille.