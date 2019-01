PSG : Neymar sera peut-être forfait pour le match contre Manchester en Ligue des champions

Paris, France

Jouera, jouera pas, le 12 février contre Manchester United ? C'est le gros point d'interrogation pour Neymar blessé au pied droit au cours du match de Coupe de France contre Strasbourg. L'entraîneur du PSG n'est pas très confiant. Neymar n'a pas joué dimanche et à l'issue de ce match remporté par Paris (4-1) contre Rennes, Thomas Tuchel a confié son inquiétude.

"Cela va être super difficile que Neymar joue avec nous contre Manchester United", lors du 8e de finale aller de Ligue des champions, le 12 février, a annoncé dimanche l'entraîneur du PSG.

Tite, sélectionneur du Brésil, était en France dimanche. Il a fait le déplacement à Paris pour rendre visite à Neymar.

En attendant d'avoir un diagnostic officiel de la part du PSG pour son N.10, le médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar, est ce lundi à Paris pour examiner la star du PSG.

Selon nos confrères du Parisien les radios du pied droit de la star brésilienne ont déjà révélé "un trait de fracture sur le cinquième métatarsien", l'endroit exact où le N.10 avait dû se faire opérer. L'entraîneur du PSG ne confirme pas la fracture : "On doit attendre, tous les docteurs me disent qu'on doit attendre une semaine. Cela va être super compliqué, super difficile, c'est clair. Mais j'espère et je ne perds pas confiance."

Du côté des joueurs, indique notre journaliste sportif Bruno Salomon, on commence à se faire à l'idée que Neymar ne jouera pas. "On est tous peinés pour Ney mais il va bien falloir faire sans. Au jour d'aujourd'hui on essayer de faire comme ça", réagit Presnel Kimpembé.

Le mot d'ordre au PSG ce lundi c'est : "Gardez le moral".