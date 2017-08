PSG : Neymar signe un contrat de cinq ans avec le club parisien

L'attaquant brésilien Neymar a signé un contrat de cinq ans avec le PSG, annonce le club parisien ce jeudi soir. Plus tôt dans la journée, le joueur avait payé directement au Barça la clause libératoire de 222 millions d'euros, qui figurait dans son contrat avec le club espagnol.

Une arrivée à Paris vendredi ?

L'entourage du joueur a réservé une chambre à l'hôtel Royal Monceau pour vendredi, a pu vérifier l'AFP. Neymar pourrait désormais être présenté vendredi et/ou samedi, en marge de la réception d'Amiens au Parc des Princes pour la reprise de la Ligue 1 (17h00). C'est le transfert du siècle, car il fait plus que doubler le record actuel des 105 millions d'euros, hors bonus, dépensés à l'été 2016 pour le transfert de Paul Pogba de la Juventus Turin à Manchester United. Neymar, 3e au Ballon d'Or 2015, est considéré comme le joueur au plus grand potentiel sportif et marketing du monde.