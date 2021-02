LIGUE 1 PSG - Nice : Navas de retour, Verratti absent

La dernière répétition avant Barcelone a lieu ce samedi à 17h. Le PSG affronte Nice pour la 25e journée de Ligue 1. Une rencontre où le club de la capitale enregistre le retour d'une pièce maîtresse : Keylor Navas. Après une indisponibilité de trois matchs, le gardien de but revient au bon moment. Deux retours importants, Ander Herrera et Layvin Kurzawa sont disponibles pour le match face aux aiglons.

Verratti se soigne toujours

Outre les absences préjudiciables de Di Maria et Neymar en championnat et bien sûr en Ligue des Champions, au PSG on tremble aussi pour la hanche de Verratti. Le milieu de terrain italien est toujours aux soins et suit un entraînement personnalité. De son côté Rafinha est aussi forfait pour Nice après une alerte musculaire intevenue mercredi matin.

PSG / Nice match à suivre en intégralité sur France Bleu Paris à 17h avec Miguel Derennes, Eric Rabesandratana et Bruno Salomon.