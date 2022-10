Une défaite "encourageante" au Parc

Les meilleurs moments du match Copier

Difficile de trouver des motifs de satisfaction pendant cette période compliquée que connaît le Gym. Alors on s’accroche à tout ce qu’on peut. Et cette prestation au Parc des Princes est bien à mettre du côté des satisfactions.

Dans le jeu, les hommes de Lucien Favre ne se sont pas cachés. Certes ils ne sont pas procurés de nombreuses occasions en première mi-temps mais les Parisiens non plus.

Il a fallu un coup franc de Lionel Messi pour trouver la faille (29’), le 60e coup franc de l’Argentin dans sa carrière.

Les belles intentions niçoises se sont même concrétiser au retour des vestiaires. 47e minute, Youcef Atal ajuste un centre dans la surface parisienne. En déséquilibre, Gaëtan Laborde parvient à contrôler et à propulser le ballon au fond du pied droit. C’est le premier but de l’ancien Rennais avec les Aiglons. Nice égalise et fait quasiment jeu égal avec le PSG.

Malheureusement le Paris-Saint-Germain possède des cartouches que les Azuréens n’ont pas. À l’heure de jeu, l’ancien entraîneur du Gym, Christophe Galtier fait rentrer Kylian Mbappé. Une vingtaine de minutes plus tard, le numéro 7 du PSG offre la victoire aux siens et assomme des Niçois qui avaient fait le plus dur.

Certes, les coéquipiers de Dante n’ont pas à rougir de leur prestation mais, comptablement, cette défaite fait mal. Les Niçois font du surplace et devront rebondir en Ligue Europa Conférence et surtout en championnat dimanche prochain contre Troyes. Ils pourront se servir de ce PSG-Nice comme base de travail. Les Rouge et Noir ne rencontreront pas toutes les semaines Lionel Messi et Kylian Mbappé.