PSG-Nice - Thomas Tuchel : "Je ne sais pas si ça nous aide mais c'est toujours possible qu'ils montrent une réaction"

Paris, France

Les retrouvailles s'annoncent tendues... ou glaciales, voire les deux entre le PSG et ses supporters. Ce samedi, le PSG accueille l'OGC Nice à 17h pour la 35ème journée de Ligue 1. Un retour au Parc des Princes après la déconvenue monumentale en finale de Coupe de France samedi dernier face à Rennes.

Cette rencontre risque de se jouer dans un contexte tendu avec une grogne possible des ultras. Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand, s'attend à cette possible réception musclée : "Oui, c'est possible. On a eu une grande réaction des supporteurs après notre défaite contre Manchester United et je ne sais pas si ça nous aide mais c'est toujours possible qu'ils montrent une réaction. On doit accepter. On a joué une finale, on menait 2-0 et on a perdu ce match, c'était totalement notre faute. Ce n'est pas nécessaire du tout mais on doit accepter des réactions."

14 - Pires défenses dans les 5 grands championnats européens depuis avril 2019 :



🇬🇧 Huddersfield - 15 buts encaissés



🇫🇷 Paris - 14 buts encaissés



🇩🇪 Fribourg - 13 buts encaissés



🇪🇸 Betis - 13 buts encaissés



Gênant. pic.twitter.com/G5QhcUePvJ — OptaJean (@OptaJean) May 1, 2019

Pour cette rencontre face à Nice, le PSG va se passer de Kylian Mbappé (suspendu), Thomas Meunier, Thilo Kerher et Thiago Silva sont forfais. Edinson Cavani et Layvin Kurzawa sont quant à eux incertains.