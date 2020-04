PSG : "Nous comptons jouer la phase finale de la Ligue des champion", assure Nasser Al-Khelaifi

Fin du suspens autour des championnats de football professionnel. Edouard Philippe a annoncé, ce jeudi, que la saison 2019-2020 n'ira pas à son terme. Le Premier ministre a déclaré que les matchs ne reprendront pas avant le mois de septembre. Dans la foulée, la Ligue de Football Professionnel s'est réunie en urgence. La LFP indique qu'elle a pris acte des déclarations du gouvernement et se réunira à nouveau jeudi pour "décider formellement de l'arrêt de la saison".

Toujours en course en Ligue des champions

Le PSG devrait donc être sacré champion de France pour la 9e fois de son histoire, le troisième titre de rang. Reste un doute autour de la Ligue des champions. Les Rouge et Bleu sont qualifiés pour les quarts de finale après leur succès face à Dortmund.

Les compétions européennes sont pour le moment suspendues et l'UEFA souhaite jouer au mois d'août. Une position partagée par le président du PSG : "Avec l'accord de l'UEFA, nous comptons participer à la phase finale de la Ligue des Champions aux lieux et dates où elle sera organisée. S'il n'est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matchs à l'étranger en nous assurant des meilleures conditions de sécurité sanitaire pour nos joueurs et tout notre staff," déclare Nasser Al-Khelaifi.