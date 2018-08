Paris, France

Thomas Tuchel n'est pas entraîneur à esquiver une question. Alors quand un journaliste, ce vendredi, lui a demandé si avec deux recrues (Buffon et Kehler) le mercato d'été du PSG était bouclé, le technicien allemand n'a pas botté en touche "Nous avons besoin d’un certain nombre de joueurs de grande qualité qui se défient chaque semaine, à chaque match pour atteindre le plus haut niveau. Pour être honnête, cela semblera peut-être naïf, mais je ne suis pas conscient des problèmes du fair-play financier. Je pense toujours que nous pouvons et que nous allons recruter des joueurs. La fin du mercato approche et nous devons ajouter des joueurs à cet effectif pour conserver notre niveau et le faire grimper."