PSG : "Nous sommes capables de retourner la situation", assure Lionel Messi avant le choc face au Bayern

"On va essayer de bien faire les choses, pour essayer de retourner la situation contre le Bayern". A la veille du match retour des 8e de finale à Munich , Lionel Messi s'est exprimé sur la chaîne Youtube du PSG. Une première depuis son arrivée en août 2021 dans la capitale. "Passer le tour, c'est l'objectif de tout le monde", a confié l'Argentin, alors que le PSG n'a pas le droit à l'erreur après s'être incliné 1-0 lors du match aller .

"L'équipe s'est renforcée", assure Lionel Messi après les deux victoires face à Lille et l'OM

Selon le champion du monde, les Parisiens ont gagné en confiance ces dernières semaines, rassurés par les deux victoires consécutives remportées face à Lille, puis à Marseille lors du Classique . Depuis les hommes de Galtier se sont également imposés face au FC Nantes, 4-2 lors de la 26e journée de Ligue 1. "C'est important d'entrer dans le match comme ça. Avant cela, nous n'étions pas dans notre meilleure forme de la saison", admet Messi qui assure que l'équipe "'est renforcée". "Elle a changé au cours des derniers matches. Les victoires nous aident à travailler en toute sérénité, avec une dynamique différente, en étant plus heureux aussi", a-t-il complété.

Un match serré à venir face au Bayern

Le champion du monde, qui reconnaît être plus à l'aise cette saison, prédit un match "serré et très difficile" à Munich face au Bayern. Cette rencontre, d'après lui, va "se jouer sur des petits détails". "Il est très difficile de gagner dans ce stade mais je pense que nous sommes bien préparés et que nous sommes capables de retourner la situation", avance Leo Messi qui promet que tous, au sein du PSG, partagent "l'envie très forte de continuer le chemin en Ligue des Champions".

Les Parisiens affronteront les joueurs du Bayern mercredi soir, le coup d'envoi est prévu à 21 heures.