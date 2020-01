PSG : "Nous sommes plus matures et plus costauds que l'an passé", explique Thomas Tuchel

Paris, France

Le marathon du PSG, avant son match de 8e de finale de Ligue des champions à Dortmund, se poursuit avec une double confrontation face à Monaco. La première a lieu ce dimanche, au Parc des Princes, pour la 20e journée de Ligue 1, avant de retrouver les hommes du Rocher, trois jours plus tard, pour disputer le match reporté de la 15e journée. Un mois de janvier aux allures de tournant pour la suite de la saison pour des Parisiens "plus costauds" que l'an passé explique Thomas Tuchel.

Une équipe qui a gagné en maturité

À l'image des efforts défensifs fournis par les quatre fantastiques devant (Icardi, Neymar, Mbappé et Di Maria) pour conserver le 4-4-2, le PSG version 2019/2020 a grandi. "J'ai le sentiment que nous sommes plus fiables, plus matures, plus costauds", analyse l’entraîneur Rouge et Bleu. Les renforts de l'été ont comblé certains manques, explique Thomas Tuchel. "On a gagné en personnalité, en mentalité. Avec nos nouveaux joueurs, notre équipe a grandi, il y a un bon état d'esprit et maintenant, on a une grande équipe avec une bonne situation de concurrence"

Le groupe au complet pour recevoir Monaco

Pour la première fois de la saison, le banc de l'infirmerie Rouge et Bleue est vide. Tous les joueurs ont participé à la séance d'entraînement de ce samedi, ce qui signifie que le groupe est au complet pour affronter les Monégasques. Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo ont fait leur retour. L'occasion, certainement, pour Thomas Tuchel de replacer Marquinhos au milieu de terrain aux côtés de Marco Verratti.