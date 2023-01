PSG : Océane Toussaint et Warren Zaïre-Emery remportent les Titis d'Or 2022

On ne perd pas les bonnes habitudes à France Bleu Paris. Comme tous les ans, notre radio accueille l'association des Titis du PSG pour la remise des Titis d'Or. Un trophée important pour les jeunes du Paris-Saint-Germain puisque le vote se déroule au sein-même du centre de formation. Ce sont les joueurs et joueuses eux-mêmes qui sont appelés à désigner l'un des leurs, pour ses qualités sur le terrain et en dehors.

Océane Toussaint, grande première

Dans la catégorie féminine, la Titi d'Or est attribué à Océane Toussaint. La native de Bagnolet, arrivée au PSG en 2018, est la première gardienne de but à recevoir le trophée. Elle devance cette saison l'attaquante Nina Ngueleu (2e) et la milieu de terrain Baby Jordy Benera (3e).

Océane Toussaint est un élément important du vestiaire U19. Elle a fait une excellente première partie de saison avec l'équipe des moins de 19 ans qui a terminé leader de la première phase du championnat. Depuis quelques mois, la jeune gardienne de but internationale (U16 puis U20) fréquente régulièrement les entraînements du groupe professionnel.

Océane Toussaint lors d'un match au Camp des Loges - PSG

Lors de l'entretien qu'elle a accordé à 100% PSG Le Mag, Océane Toussaint s'est montrée très touchée par l'obtention de ce trophée : "Je suis super contente. Je vous fais l'aveu que je ne m'y attendais pas. Tout simplement parce que je suis une gardienne de but et c'est moins fréquent d'être récompensée. C'est une très grande fierté et je suis très fier d'être Titi d'Or 2022."

Lors de cet entretien, Océane Toussaint a eu une belle surprise en voyant arriver Gianluigi Donnarumma pour lui remettre le trophée.

Warren Zaïre-Emery, comme une évidence

Chez les garçons, la question est de savoir si le Titi d'Or 2022 est vraiment une surprise tant Warren Zaïre-Emery fait l'unanimité chez les éducateurs du centre de formation mais aussi auprès de Christophe Galtier, l'entraîneur de l'équipe première.

Âgé de 16 ans et 10 mois, Warren Zaïre-Emery a largement devancé au classement l'attaquant Ilyès Housni (2e) et le milieu de terrain Ayman Kari le Titi d'Or 2021. Le natif de Montreuil est déjà professionnel ( il joue en équipe première ) et nombreux sont ceux et celles qui prédisent un avenir radieux au jeune milieu de terrain qui impressionne sportivement nombrede ses coéquipiers comme Vitinha ou encore Kylian Mbappé.

"C'est une grande fierté et un bonheur. Ça fait huit ans que je suis au club. J'en ai seize, c'est la moitié de ma vie. Donc j'ai tout vécu ici et je suis très content."