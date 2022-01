Deux Aiglons n'ont pas effectué le déplacement à Paris ce dimanche pour affronter lundi soir le PSG en 8e de finale de la Coupe de France (21h15). Les Néerlandais Pablo Rosario et Calvin Stengs se sont blessés lors du dernier entraînement et ne figurent pas dans le groupe, contrairement à Brahimi.

PSG - OGC Nice : Brahimi dans le groupe, Rosario et Stengs absents

Melvin Bard et Mario Lemina face à Lionel Messi en Ligue 1

Déjà suspendu dimanche prochain en Ligue 1 face à Clermont, Pablo Rosario ne disputera pas non plus le 8e de finale de la Coupe de France lundi soir au Parc des Princes. Touché à la cuisse ce dimanche lors du dernier entraînement, le milieu néerlandais ne figure pas dans le groupe dévoilé par le club. Tout comme son compatriote Calvin Stengs, touché lui à la cheville. Nouveau coup dur pour le jeune ailier, qui enchaîne les pépins depuis son arrivée l'été dernier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Brahimi qualifié

La bonne nouvelle, c'est l'apparition dans le groupe de la dernière recrue Billal Brahimi. Trois jours après son arrivée d'Angers, le franco-algérien est qualifié et s'est envolé ce dimanche soir avec ses nouveaux coéquipiers et pourraient enfiler le maillot rouge et noir pour la première fois au Parc des Princes. Kluivert revient quant à lui de suspension.