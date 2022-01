PSG - OGC Nice : avec quelle équipe au Parc des Princes ?

RAS. Il n'y avait que trois lettres ce samedi sur le traditionnel point médical distribué par le club le jour de la conférence de presse d'avant-match. Rien à signaler côté blessure, ce qui signifie que Galtier dispose de tout son groupe pour aller défier le PSG au Parc des Princes lundi soir en 8e de finale de la Coupe de France (21h15). Après six victoires consécutives, en comptant la qualification à Cholet en 32e (le Gym était exempté de 16e de finale), Nice est dans une bonne dynamique et le coach ne veut pas prendre le risque de la briser.

"Je vais mettre la meilleure équipe possible. On n'a qu'un match par semaine, on n'est pas engagé en Coupe d'Europe. Et puis l'équipe gagne alors je ne veux pas casser la dynamique." Même le gardien ? Marcin Bulka avait gardé les buts du Gym (avec talent) à Cholet alors le Polonais sera-t-il aligné face au club qui le prête cette saison sur la Côte d'Azur ? "Pour le gardien je n'ai pas décidé. Je me laisse encore 24 heures de réflexion. Je n'ai pas pour habitude de donner la compétition à mon numéro 2 comme cela peut se faire dans certains clubs. J'avais aimé le match de Marcin à Cholet mais j'avais aimé aussi celui de Walter à Paris en championnat."

Auteur de plusieurs arrêts décisifs, Benitez avait en effet permis de préserver un point précieux (0-0) dans une période où le Gym enchaînait les défaites à domicile. Une fiabilité qui inspire le coach, parfois lyrique ce samedi dans ses explications. "Le mieux est souvent l'ennemi du bien et un ami me disait qu'il faut savoir entretenir sa toiture quand le soleil brille." Traduction ? "Quand les choses vont bien il ne faut pas s'endormir mais on ne peut pas tout bouleverser quand la dynamique est bonne".

Brahimi probablement qualifié

Billal Brahimi pourrait lui faire ses premiers pas en rouge et noir lundi soir. Mais là encore ce n'est pas certain. "J'espère qu'il sera qualifié. On le saura d'ici dimanche soir. Je pense qu'on est dans les temps. Quant à savoir s'il sera dans le groupe, il faut que je discute avec lui. Il a participé à une partie de la séance aujourd'hui (samedi). Mais c'est un nouvel environnement pour lui, il est jeune, ça peut provoquer du stress. En tout cas il a un profil très atypique !"

