PSG - OGC Nice : duel royal au Parc des Princes

Le leader de la Ligue 1 et son dauphin se retrouvent ce lundi soir en 8e de finale de la Coup de France pour un duel royal (21h15). Si on regarde l'historique de ces dernières années en Coupe de France il y a de quoi être inquiet. Mais le Gym veut s'appuyer sur son nul solide au Parc en Ligue 1.

D'un coté le PSG dont la vitrine à trophées déborde : 14 coupe de france (un record), vainqueur de six des sept dernières éditions et qui n'a plus perdu un match dans le temps réglementaire depuis huit ans dans la compétition (janvier 2014 face à Montpellier). De l'autre nos Aiglons, fâchés depuis trop longtemps avec cette vieille dame, ils n'ont pas franchi ce cap des 8e de finale depuis 10 ans et cette demi-finale perdue face à Lille au Ray.

Et il faut rembobiner 25 ans en arrière pour trouver trace du dernier trophée remporté sur cette même pelouse du parc des princes par la bande à Fred Gioria. Capitaine rouge et noir ce soir là, il sera 25 ans plus tard aux côtés de Christophe Galtier sur le banc du Parc pour protéger tant bien que mal cette petite flamme qui naît dans le cœur des supporters niçois chaque année à cette période avec ce rêve de revivre enfin une épopée !

A la table des grands en Ligue 1... pas encore en Coupe

Voilà ce qui manque à cette équipe et ce club pour gonfler la vague de soutien et d'enthousiasme qu'on ne ressent pas vraiment malgré ces bons résultats. Tout le monde se souvient ici de la victoire en 97 alors que Nice était condamné à la D2. 25 ans après, le Gym s'est invité à la table des grands en Ligue 1 et doit maintenant monter sur scène ce soir à Paris pour émouvoir son public.

Pour cette rencontre le Gym est privé de Stengs et Rosario (blessés) mais peut compter sur sa nouvelle recrue Billal Brahimi. Côté parisien pas de Sergio Ramos.