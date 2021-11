PSG - OGC Nice : Galtier brouille les pistes

Difficile de savoir à quoi ressemblera le Gym sur la pelouse du Parc des Princes mercredi. Après la défaite face à Metz, Christophe Galtier avait assuré qu'il allait devoir "changer des choses". Ce lundi en conférence de presse, à 48 heures du déplacement au Parc, le coach du Gym confirme. "Oui je vais changer. On doit avoir une réflexion sur le contenu de notre match face à Metz". Tout en s'interrogeant sur la possibilité de jouer la continuité.

"On peut aussi penser qu'il faut remettre la même équipe face à un adversaire qui va nous obliger à être structuré. Avec Lille la saison passée, on avait perdu à domicile contre Nîmes avant d'aller gagner au Parc. J'avais changé un seul joueur." Une manière de brouiller les pistes alors que le groupe est quasiment au complet pour ce déplacement mercredi soir (21h).

"Gouiri doit faire mieux dans le contenu."

Seuls Pablo Rosario est suspendu et Evann Guessand (cheville) en reprise. Youcef Atal, remis d'une blessure aux ischios, est de retour dans le groupe. "On fera le point avec lui mardi après son dernier entraînement pour connaître ses sensations." L'Algérien paraît un peu juste pour démarrer face à un adversaire qui va imposer une forte intensité. Lotomba devrait donc enchaîner malgré son match raté face à Metz. Au milieu l'absence de Rosario pourrait ouvrir la porte à une première titularisation de Schneiderlin, convaincant face aux Lorrains samedi après une entrée déjà réussie à Clermont.

Sur les ailes, Boudaoui pourrait être relancé à la place de Kluivert pour offrir un profil plus travailleur. Devant, Amine Gouiri "a de très bonnes stats mais il doit faire mieux dans le contenu" a glissé Galtier ce midi. Mais difficile d'imaginer le coach se passer de son meilleur buteur (8 réalisations cette saison).

"Je vais montrer le match de Manchester City face au PSG à mes joueurs."

En tout cas face à des Parisiens qui ont pris 40 points sur 45 possible, la clef sera de retrouver la solidité. "Notre force c'était d'être difficile à battre en début de saison. Aujourd'hui on est trop facile à bouger. On reste sur 8 matchs avec au moins un but encaissé. C'est trop. Quand on défend bien on attaque bien. Manchester City a très bien défendu contre Paris. Je vais montrer les images à mes joueurs." Il reste 48 heures pour trouver la bonne formule et retrouver la recette qui a permis au Gym d'être aujourd'hui sur le podium de la Ligue 1.