PSG - OGC Nice : le bon moment pour se déplacer au Parc ?

S'il n'a jamais gagné au Parc des Princes depuis la prise de pouvoir des Qataris en 2011, l'OGC Nice peut espérer créer l'exploit ce samedi après-midi. Revigorés par ses deux succès face à Angers et Nîmes, le Gym affronte des Parisiens très diminués et la tête ailleurs avant la Ligue des Champions.

Le malheur des uns peut-il faire le bonheur des autres ? Pour confirmer ce dicton ce samedi (17h) sur la pelouse du Parc des Princes, les Aiglons vont devoir hausser leur niveau et profiter de la malédiction qui touche le PSG à l'approche des grands rendez-vous en Ligue des Champions.

Neymar et Di Maria forfaits, Mbappé préservé ?

Privé de Neymar, Di Maria et Verratti, Paris n'a pas vraiment une tête de champion et probablement l'esprit ailleurs. A trois jours de se déplacer au Camp Nou pour affronter le Barça en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le staff parisien ne prendra aucun risque ce samedi après-midi avec ses joueurs cadres encore valide. Marquinhos et Keylor Navas, diminué ces dernières semaines, pourraient être préservés. Et surtout, Kylian Mbappé pourrait démarrer sur le banc pour éviter de prendre le moindre risque avec le champion du Monde, meilleur buteur du championnat et qui avait planté un doublé à l'aller à l'Allianz Riviera.

Le PSG n'a plus de marge en Ligue 1

"Mais le PSG n'a plus de marge en Ligue 1 et ne fait plus la course en tête comme à une certaine époque. Alors je ne pense pas que ce soit le bon moment pour affronter Paris," estime Bruno Salomon, journaliste à France Bleu Paris. Troisièmes au classement, à trois points de Lille, les Parisiens n'ont en effet plus de temps à perdre en championnat et sont même sous la menace du 4e. Monaco n'est qu'à trois points et vient de remporter ses sept matchs depuis le début de l'année 2021.

Les attaquants à nouveau inspirés au Gym

Revigorés par ses deux succès face à Angers (3-0) en Ligue 1 et à Nîmes (3-1) en coupe de France, les Aiglons peuvent donc espérer s'imposer pour la première fois depuis 2009 au Parc des Princes. A l'époque le buteur s'appelait Loïc Rémy. Cette fois il faudra compter sur Myziane Maolida, Rony Lopes et Amine Gouiri, tous les trois buteurs sur les deux derniers matchs. Des armes offensives qui se remettent à marquer et un système en 4-3-3 qui semble mieux coller à cet effectif.

Ce que je vois depuis deux semaines au Gym me rassure

13e de Ligue 1 le Gym est loin d'être guéri, comme l'a encore rappelé Adrian Ursea mercredi soir à l'issue de la qualification en Coupe de France, mais il va mieux. "Moi ce n'est pas le PSG qui me pose question. C'est Nice. Ce que je vois de cette équipe depuis trois mois m'inquiète. Ce que je vois depuis deux semaines me rassure," analyse l'ancien gardien du Gym et du PSG Jérôme Alonzo, aujourd'hui consultant foot à Radiofrance.

Boudaoui nouvelle sentinelle ?

En revanche son infirmerie reste bien pleine. Youcef Atal, Kasper Dolberg, Danilo, Jordan Lotomba et Dante restent indisponibles pour ce déplacement dans la capitale. Les deux premiers seront probablement de retour à l'entraînement après le match face à Metz dans dix jours. On devrait donc revoir la même défense que face à Angers. Et au milieu on se dirige vers une confirmation du nouveau poste de Hicham Boudaoui, devant la défense.

"Dans mon esprit Hicham est un milieu défensif. Il a un rendement très intéressant. Il y a abondance à ce poste. Je prendrai mes décisions dans l'intérêt de l'équipe." L'international algérien pourrait à terme pousser sur le banc Morgan Schneiderlin. Même si l'international français a rassuré le staff à Nîmes mercredi en Coupe de France en livrant une grosse prestation au milieu.

PSG - OGC Nice : match à vivre à partir de 16h45 samedi en direct sur France Bleu Azur avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié aux commentaires. Coup d'envoi à 17h.