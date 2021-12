PSG - OGC Nice : le grand écart pour rebondir

Le Gym est dans la même situation que le LOSC de Galtier la saison passée au moment de sa venue au Parc. Battu à la maison par un relégable, le Nîmes Olympique, Lille avait su réagir et s'imposer une semaine plus tard au Parc des Princes et filer ensuite vers le titre de champion. Sans avoir le titre dans le viseur, Nice peut s'appuyer sur l'expérience de son coach, le dernier à avoir fait tomber le PSG au Parc, pour rebondir après le couac face à Metz. Galtier a d'ailleurs comparer les deux situations pour donner une piste sur sa compo d'équipe. Une fausse piste ?

"Oui je vais changer."

"J'ai aussi la réflexion de remettre la même équipe pour la voir dans un cadre plus structuré. J'avais fait la même chose la saison dernière avec le LOSC. Après la défaite face à Nîmes j'avais remis la même équipe à une exception et on avait gagné à Paris." Une réflexion intervenue quelques minutes après une réponse inverse à la question "Allez-vous changer des choses dans votre équipe après la défaite face à Metz ?" Le coach avait répondu du tac-au-tac "oui, je vais changer". Alors, on change ou pas ?

Atal de retour, Rosario suspendu

Le coach récupère en tout cas Youcef Atal pour cette rencontre et sera privé de Pablo Rosario, suspendu. Andy Delort manquera la rencontre face à Strasbourg dimanche après une accumulation de cartons jaunes. Et l'ancien Montpelliérain devrait bien démarrer.

En face, le PSG devra faire sans Neymar, absent au moins six semaines après son entorse à la cheville contractée dimanche à Geoffroy-Guichard. Ander Herrera, Julian Draxler et Georginio Wijnaldum sont encore forfaits. Paredes est malade et Sergio Ramos laissé au repos après sa première en France à Saint-Étienne dimanche. Incertains, Lionel Messi et Mauro Icardi seront bien là, tout comme Marco Verratti, de retour de blessure.