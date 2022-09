Mario Lemina : "Il n'y a pas eu d'animosité avec Galtier"

Il n'y aura probablement pas de grandes embrassades pour ses retrouvailles avec Christophe Galtier samedi soir, mais Mario Lemina n'a pas de sentiment de revanche ou de défiance, avant de retrouver son ancien coach au Parc des Princes. "C'est un coach avec de très bonnes idées. C'est un très bon coach. C'est une bonne chose pour lui qu'il soit parti au PSG."

Il y a eu des mécontentements, comme dans tous les groupes

Des propos positifs, qui tranchent avec ceux acerbes tenus par Julien Fournier mercredi soir sur RMC. L'ancien directeur du foot du Gym a confirmé des désaccords profonds avec Christophe Galtier la saison passée, qui avait pourri la fin de saison des Aiglons. Mario Lemina préfère mettre ça sur le compte des mauvais résultats. "On est passé d'une très bonne période à une moins bonne période. Il y a eu des mécontentements, comme dans tous les groupes. Il n'y a pas eu d'animosité, en tout cas pas au point d'en parler outre mesure. Sur les propos de Julien Fournier, on les a découvert comme tout le monde et honnêtement on était au courant de rien."

M'Bappé n'a pas marqué contre Nice la saison dernière

Mario Lemina a ensuite évoqué le terrain et cet affrontement avec le leader de la Ligue 1. "Paris ça va être un match compliqué. C'est à nous d'avoir le déclic, on espère que ce sera ce match là. Un match n'est jamais joué. En tout cas M'Bappé n'a pas marqué contre Nice la saison dernière." Auteur d'un nul 0-0 en Ligue 1 au Parc, le Gym s'était qualifié en 8e de Coupe de France aux tirs au but avant de décrocher un succès 1-0 à l'Allianz Riviera à la fin de l'hiver.