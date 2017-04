PSG - Olivier Létang confirme son départ du PSG

Le directeur sportif du PSG, Olivier Létang, vient de confirmer ce jeudi sa démission du PSG. Il précise dans un communiqué qu'il rejoint une société britannique d'agents sportifs. Désormais la question est de savoir si le PSG va lui chercher un successeur.

Olivier Létang a choisi sa façon d'annoncer son départ du PSG. Via un communiqué envoyé à quelques rédactions, le directeur sportif a officialisé son départ du club de la capitale. Dans cette missive, il précise qu'il rejoint "Sports Invest UK", une société britannique d'agents sportifs : "Je suis ravi de rejoindre cette équipe ambitieuse, qui a de grands projets et place les joueurs au centre de ses intérêts." Après plus de 4 ans au PSG comme adjoint d'abord et directeur sportif cette saison, Olivier Létang a eu un mot pour certains membres du PSG : "Je tiens à remercier Leonardo et Nasser Al-Khelaifi pour la confiance qu’ils m’ont montrée depuis mon arrivée au PSG. Je suis convaincu que Paris est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Je suis bien sûr reconnaissant des équipes du club avec qui j’ai travaillé et avec qui j’ai fait de mon mieux pendant cinq ans."