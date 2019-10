PSG - OM : "C'est comme un match de Ligue des champions", affirme Thomas Tuchel

PSG - OM, c'est l'affiche de la 11e journée de Ligue 1, ce dimanche, au Parc des Princes. Paris n'a plus perdu face aux Marseillais depuis huit ans mais cette rencontre reste historique selon le coach Rouge et Bleu.

C'est un match pas comme les autres, dans une atmosphère pas comme les autres. Marseille a rendez-vous au Parc des Princes, ce dimanche, pour la 11e journée de Ligue 1. Un Classique du foot français qui a une "grande histoire", selon Thomas Tuchel. L'entraîneur parisien est impatient de disputer cette rencontre à l'"ambiance spéciale".

"C'est très important pour les supporters"

Le PSG, leader au classement reçoit des Phocéens, 4e, à huit points après seulement 10 journées. Si Marseille peut difficilement tenir la cadence des Rouge et Bleu, l'OM vient défier une équipe de la capitale privée de Neymar, Idrissa Gueye et Thomas Meunier. Thomas Tuchel avoue être excité par cette affiche. "C'est comme un match de Ligue des champions, c'est comme une demi-finale ou une finale de coupe de France, c'est un match avec une grande histoire que l'on doit respecter pour nos supporters, parce que c'est très important pour eux".

Poursuivre la série d'invincibilité face à l'ennemi Marseillais

Paris et Marseille ne jouent plus dans la même cour depuis bientôt 10 ans. L'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas, met en avant la différence d'investissement entre les deux clubs qui s'élève à un milliard d'euros pour expliquer l'hégémonie du PSG. "C'est une autre réalité et les statistiques sont comme ça", analysait le technicien portugais.

Un écart, un gouffre même sépare les deux clubs. Les Parisiens n'ont plus perdu face à Marseille depuis le 27 novembre 2011, soit 19 matchs sans défaite des Rouge et Bleu. La pelouse parisienne est imprenable pour les Phocéens qui ne se sont pas imposés au Parc depuis neuf ans.