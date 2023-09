PSG - OM : "c'est l'un des matches les plus importants de la saison" annonce Luis Enrique

Luis Enrique est un homme de clasico. L'entraîneur espagnol du PSG a joué le vrai classique européen en tant que joueur sous les couleurs du FC Barcelone mais aussi celle du Real Madrid avant d'être sur le banc du "Barça". Il connaît donc les ficelles de ces rencontres tendues où les deux frères ennemis s'affrontent le coach parisien et il a déjà averti à "faire attention à la composante émotionnelle" lors du match contre Marseille, qui est à ses yeux " l'un des matches les plus importants de la saison".

"Quand on arrive dans un club, on se rend compte rapidement des matches qui motivent particulièrement les supporters, les joueurs, le club et le clasico est un match qui en fait partie", a-t-il dit.

"On les prépare de la même manière et on fait attention à la composante émotionnelle qui est très importante. Il faut qu'on soit une équipe intense et qu'on fasse attention à ne pas exagérer, cela peut-être le risque de ce genre de match. Les joueurs ont toujours envie de les jouer car ce sont des matches que les supporters n'oublient jamais", a-t-il ajouté.

Si l'Olympique de Marseille traverse une crise extrasportive à la suite d'une réunion houleuse entre les supporters et la direction du club, il n'a "toujours pas perdu en Ligue 1", a souligné l'Espagnol. "Ils ont fait un bon match contre l'Ajax (Amsterdam, jeudi en C3), c'est une très bonne équipe", a-t-il commenté, estimant que la situation extrasportive n'avait "pas coûté" aux joueurs marseillais.

Dans ce classique du championnat français, sous l'ère QSI, le Paris SG a remporté 22 de ses 29 rencontres face à Marseille toutes compétitions confondues sous l’ère QSI. La saison dernière le PSG a remporté ses deux matches de championnat face à l'OM mais s'est fait sortir par les Marseillais en Coupe de France.

Avec AFP