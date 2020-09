PSG - OM : des images confirment l'injure raciste contre Neymar

Le dossier Neymar/ Gonzalez prend de plus en plus d'épaisseur. Ce lundi nos confrères du Parisien confirment les révélations des spécialistes en lecture labiale du média brésilien TV Globo. L'Espagnol de l'OM a bien proféré une insulte raciste contre la star du PSG.

Depuis le 13 septembre dernier, Neymar n'en démord pas. Lors du match PSG - OM (0-1), le défenseur Alvaro Gonzalez a proféré à son encontre des insultes racistes. Des injures qui ont déclenché la colère du Brésilien sur et en dehors du terrain avant de voir l'ouverture d'une enquête sur cette affaire par la commission de la Ligue de Football.

Selon nos confrères du Parisien, Gonzalez prononce la phrase suivante "merde de singe". Le journal s'appuie sur les images de la chaîne Telefoot et aussi sur celle de Bein sport Moyen-Orient. Cette affirmation fait suite aux révélations de la chaîne TV Globo. Dimanche, aidé par trois spécialistes de la lecture labiale, le média brésilien a expliqué que Gonzalez traite Neymar de "mierda de mono".

Ce dossier est dans les mains de la Ligue professionnelle de football qui via sa commission de discipline a ouvert une enquête la semaine dernière à ce sujet. Concernant les accusations de racisme, "les certitudes ne sont pas suffisantes pour convoquer les joueurs", avait expliqué - le mercredi 16 septembre - le président de la commission Sébastien Deneux ajoutant que l’instruction consisterait en une analyse plus poussée des images des échanges entre l’Espagnol et le Brésilien. Si la commission sanctionne ces propos, Alvaro Gonzalez encourt jusqu'à 10 matchs de suspension pour insultes racistes.