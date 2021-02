OM - PSG : "On doit produire une grande performance" déclare Alessandro Florenzi avant le classique

À trente six heures du 100e classique de l'histoire, Alessandro Florenzi était en conférence de presse. Le latéral droit du PSG a évoqué cette rencontre face à Marseille mais aussi sa saison parisienne et son avenir. L'international italien est prêté cette saison par l'AS Roma. .

Son premier match avec le PSG, Alessandro Florenzi l'a joué contre... l'Olympique de Marseille. Le treize septembre dernier, l'Italien a vécu la défaite (0-1), il a vu aussi l'intensité et les tensions sur le terrain. Une rencontre qui finalement ne l'a absolument pas surpris

J'ai beaucoup entendu parler des ces matchs qui sont spéciaux pour les supporters. Je suis un joueur qui connait bien ces rencontres, avec Roma-Lazio et je sais ce qu’il se passe quand on gagne contre Marseille.

Prêté par l'AS Roma, l'international italien connait donc bien l'importance de ce genre de rencontre et il sait qu'il faut que le PSG soit prêt à 100% pour la rencontre de dimanche : "Ce sera un match difficile. Nous connaissons l'importance de cette rencontre pour les fans du PSG. On sait que l'OM est une bonne équipe et qu'ils se donneront à 100% contre nous" et de rajouter "Nous sommes la meilleure équipe en France et on doit le démontrer chaque jour. On doit produire une grande performance ce dimanche."

Bien au PSG mais flou sur son avenir

Âgé de bientôt 30 ans, Alessandro Florenzi est pour l'instant un joueur prêté par l'AS Roma au PSG. Dans le vestiaire parisien, il est devenu un cadre respecté

Je me sens bien dans cette équipe. C'est une équipe qui veut gagne tous les match, tout le temps et franchement c'est ce que j'aime. Je me sens bien. C'est une nouvelle expérience pour moi après la Roma

Titulaire indiscutable dans son couloir droit, Alessandro Florenzi a été questionné sur son avenir au PSG. Veut-il rester ? ou rentrer à Rome son club de toujours en fin de saison "Je n’y pense pas pour l’instant. Je pense à jouer pour ce maillot que j’aime, pour ce club qui me donne de la confiance et on verra ensuite ce qu’il va se passer."

