PSG - OM : Edinson Cavani forfait

Paris, France

Edinson Cavani ne participera pas au "classique" du championnat français. Pourtant PSG-OM est l'un des plats préférés du buteur parisien mais son entraîneur Thomas Tuchel a annoncé que son attaquant était forfait pour le match de dimanche soir 21h.

Autre forfait pour cette rencontre, Julian Draxler qui soigne sa cuisse gauche. Et bien sûr, Neymar qui lui aussi se soigne au camp des loges comme l'a indiqué Thomas Tuchel "Il est avec nous chaque jour, il s'entraîne, fait des courses et se sent bien mais on doit être attentifs et on ne peut pas prendre le moindre risque. C'est nécessaire qu'il continue ses soins avec notre kiné et le docteur. C'est bien car il est avec nous au centre d'entraînement, il est dans le vestiaire, ça change des choses et c'est bien qu'il soit là."

L'entraîneur allemand a ensuite pris quelques précautions dans sa communication autour du retour sur un terrain pour le Brésilien "j'étais trop confiant pour Edi et j'avais mis la pression sur le staff et le joueur (en donnant une date de retour). Pour moi, Neymar peut jouer demain mais ce n'est pas possible. Si je dis maintenant que c'est dans deux, quatre ou huit semaines, on va me demander comment il est et quand il arrive. On doit être patients et nous le sommes avec Ney. Il doit se sentir à l'aise quand il va faire son retour. »

