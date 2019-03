PSG - OM : "Honnêtement, si nos supporters font une grève des encouragements, je serai triste." Thomas Tuchel

Paris, France

Thomas Tuchel s'est montré extrêmement incisif à l'occasion de sa conférence de presse d'avant match. Demain, le PSG reçoit à 21h l'OM. Pour cette rencontre, il se dit que les ultras du virage auteuil pourrait faire la grève des chants pendant 30 minutes. Une initiative qui n'est absolument apprécié par l'entraîneur parisien "Honnêtement, si nos supporters font une grève des encouragements, je serai triste, parce que ce n’est pas mérité. Je sais qu’ils sont en colère, tristes et déçus, mais je l’ai dit, nous sommes les plus tristes et déçus, nous le staff et les joueurs."

"C’est très important que nous ayons une ambiance"

Thomas Tuchel a ensuite expliqué "ce n’est pas possible que nous jouions pendant dix minutes dans le silence. On doit jouer pendant 90 minutes à notre meilleur niveau et nous avons absolument besoin de nos supporters. C’est très important que nous ayons une ambiance qui nous pousse et nous donne confiance."

Même si l'on peut comprendre la position de l'entraîneur parisien. Il n'est pas sûr que l'entraîneur parisien soit entendu par des fans qui sont encore abasourdis par l'élimination sans gloire en Ligue des champions du 6 mars dernier face à Manchester United.

PSG - OM, match à suivre en intégralité sur France Bleu Paris avec les commentaires de Bruno Salomon et Eric Rabesandratana dès 21h. Une rencontre que vous pourrez suivre aussi sur l'application My Canal avec les images Canal+ et les commentaires "100% France Bleu Paris".