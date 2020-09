PSG-OM: l'année ou jamais pour l'OM?

Midi approche et Denis est en plein service. Dans son bar, situé dans le sympathique quartier d'Endoume, il voit défiler à longueur de journée des supporters de l'OM. Des vrais. De ceux qui ont vu Skoblar marquer tous les week-ends, Mozer écrabouiller les attaquants adverses ou Papin enchaîner les buts venus d'ailleurs. De ceux qui vénèrent Bernard Tapie. De ceux, surtout, qui se régalaient de ridiculiser le PSG. Les temps ont forcément changé. Mais leur envie de dominer l'ennemi parisien pas d'un iota, malgré cette série grande comme la Tour Eiffel de 18 matches sans succès de l'OM face au PSG.

Derrière le comptoir, Denis court autant que Valentin Rongier un soir de match. Jamais épuisé, il porte un t-shirt sur lequel on voit Basile Boli marquer de la tête en finale de la Ligue des Champions en 93. Ca chambre... trois semaines après l'échec des parisiens en finale de Coupe d'Europe et à quelques heures du Classico. Même si ce grand supporter est déçu de ne pas défier le vrai PSG. "A Marseille, vous savez, on n'est pas petit. On ne va pas se gargariser sur le fait que Paris soit diminué. Moi, j'aimerais battre le vrai Paris. Mais attention, on connait suffisamment le foot pour savoir que l'équipe bis du PSG est une équipe qui tient la route. Si on peut passer, pourquoi pas, cela nous ferait bien sûr plaisir."

Et ce serait une première après une série grande comme la Tour Eiffel de 18 matches d'affilée (dont 16 défaites) sans succès face au PSG.

"Nous on a confiance dans l'équipe abonde Thierry, maillot de l'OM sur la peau.On ne va pas se dire on va les gagner parce qu'ils sont plus faibles. Ca c'est une fausse excuse que Paris ils vont nous sortir si on les gagne. Neymar, Mbappé, ils ont fait tout un cirque. On a vu sur une finale de la Ligue des champions, ils sont bidon. Si on a un grand Bénédetto, on va les gagner, qu'il y ait Neymar et Mbappé ou pas."

Ces supporters misent sur le trio Bénédetto-Payet-Thauvin pour retrouver le succès marseillais dans le classico. "Ca serait beau de gagner Paris à Paris. _On a tous dans un coin de notre tête ou de notre cœur, l'envie de battre Paris St Germain. Qu'il soit diminué ou pas diminué._" conclut Denis ,qui se verrait bien enfiler son T shirt une semaine de plus...