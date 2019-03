PSG / OM, Laurent Paganelli se souvient d'un double coup de poker entre Bernard Tapie et Luis Fernandez

Alors que la pression monte avant PSG / OM ce dimanche, le commentateur vedette et ancien joueur Laurent Paganelli était sur France Bleu Provence ce vendredi matin lui qui a connu des dizaines de Classico reconnait qu'il aimerait revivre ces émotions sur le terrain.

Marseille, France

Il est impatient et ça s'entend. Il sourit, il rit, quand on lui parle du PSG/ OM de dimanche Laurent Paganelli. Le commentateur vedette de Canal + et ancien joueur se souvient des nombreux Classico qu'il a pu commentés mais aussi des moments forts vécus sur la pelouse alors qu'il était joueur. Dimanche, il s'attend à un grand match.

Ce Classico est particulier. Le PSG vient de se faire éliminer en Ligue des Champions, Marseille est en confiance, on est sur une tension énorme

Et c'est justement cette tension qui anime aujourd'hui Laurent Paganelli. Quand il est aux commentaires il avoue: il ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il aimerait jouer lui aussi même si...

Quand je commente, je sens l'odeur de la pelouse, j'entends le bruit des crampons, la sonorité du vestiaire et l'adrénaline qui monte. Mais je ne pourrais pas faire les mêmes efforts, tirer un coup franc ou un corner, j'arriverais à faire que 3 mètres ! Alors on le vit par procuration....mais c'est génial, on est imprégné de ça...

2:00 du matin, J-2 avant le choc, en pleine préparation! pic.twitter.com/w8s4sNFDH8 — Laurent Paganelli (@LaurentPaganel1) March 15, 2019

Laurent Paganelli qui a dans sa mémoire des dizaines d'anecdotes sur des PSG/OM, notamment une, à l'époque de Bernard Tapie, où les deux équipes avaient changé leur 11 de départ au dernier moment: "les 11 qui s'échauffaient, n'étaient pas les 11 qui allaient jouer, les deux entraîneurs avaient fait la même chose, c'était un bon coup".

Et quand on lui demande son pronostic, lui qui vit à Avignon si proche de Marseille, il préfère ne pas se prononcer. Il botte en touche avec humour.

Sur un match comme ça je ne peux pas le dire, c'est comme si un parisien se faisait couper les cheveux par un marseillais...le coiffeur marseillais ne va pas lui couper les cheveux qu'à moitié...tondre un coté et laisser l'autre !

Un pronostic quand même ?

Ce sera difficile pour l'OM mais je trouve que Marseille est bien en ce moment...mais je pronostique rien, vu ce que je comprends au football, il ne vaut mieux pas que je dise mes pronos....!

Et Pour ce PSG/OM, France Bleu Provence monte un dispositif exceptionnel avec Canal +. Si vous êtes abonnés, vous pourrez grâce à l'application MyCanal suivre le match sur la télé avec les commentaires de votre radio. Rendez-vous dimanche 17 mars à 21h.