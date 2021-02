Ce samedi, coup de froid sur le PSG ! Alors que tout le monde se félicitait du retour de Marquinhos et de Verratti pour le classique de dimanche. le club de la capitale a annoncé que Neymar ne s'est pas entraîné aujourd'hui et qu'il est incertain pour affronter l'Olympique de Marseille.

PSG - OM : Neymar incertain pour la rencontre, Verratti et Marquinhos de retour

Marquinos, Verratti et Neymar

Et si Neymar ne jouait pas le 100e classique de l'histoire ? Ce samedi midi, le club parisien a annoncé que le Brésilien ne s'est pas entraîné pour cause de gastro-entérite. Un point va être fait dans les heures à venir pour sa présence ou non pour le classique de dimanche.

Marquinhos et Verratti de retour, Navas pas encore prêt

Dans le point médical présenté ce midi par le PSG, pas de Verratti, ni de Marquinhos dans la liste des absents. Les deux cadres sont donc disponible pour le classique.

Timothé Pembélé est confirmé positif au covid-19 et donc placé à l'isolement. Colin Dagba, blessé à une cuisse, est forfait au minimum pour les deux prochains matchs du PSG. De son côté, Abdou Diallo est toujours en protocole covid-19. Le gardien de but Keylor Navas, le milieu Ander Herrera et le latéral Juan Bernat qui sont actuellement en reprise sont forfaits pour le match face à Marseille.

OM / PSG match à suivre en intégralité dimanche à partir de 20h30 sur France Bleu Paris avec Miguel Derennes, Bruno Salomon et Eric Rabesandratana