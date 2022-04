PSG - OM : Romain Mabille confirme que le Collectif Ultras Paris va garder le silence lors de la rencontre

C'est une ambiance étrange à laquelle les 47.000 spectateurs présents pour PSG - OM vont assister. Dimanche, pour le match le plus attendu de la saison en Ligue 1 par les fans du club de la capitale, le Collectif Ultras Paris a décidé de garder le silence.

Depuis plusieurs semaines (après l'élimination en Ligue des champions face au Real Madrid) , le principal groupe de supporters du Parc des Princes fait la grève des chants et des encouragements. Son nouveau président, Romain Mabille a confirmé à France Bleu Paris que malgré l'affiche entre le premier et le deuxième du championnat et malgré la rivalité, le virage Auteuil sera silencieux :

"Je le confirme, on sera en tribune mais il n'y aura rien de nouveau, annonce Romain Mabille. On va rester sur nos positions. On reste sur la même attitude que les matchs précédents pour la simple et bonne raison que rien n'a évolué depuis nos revendications. Il n'y a aucune communication au niveau du club qui a été faite. Pas de pas vers nous, pas d'annonces, pas de remise en question. Au niveau des joueurs, aucun d'entre eux n'est venu vers nous pour discuter ou encore s'excuser. On a fait un communiqué avec des revendications : rien n'a bougé au niveau de la direction du club. On ne sent pas une volonté du club de faire avancer les choses. On reste convaincus du bien-fondé de nos revendications et on reste sur nos positions parce qu'on estime que ce qu'on demande, c'est uniquement le meilleur pour le club. Et en tant que représentant des tribunes, on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle."

Votre position - pour certains - est incompréhensible, vous boycottez le match le plus important en Ligue 1 pour les fans du PSG, face au frère ennemi de l'OM ! "J'entends, je peux comprendre et c'est pour cela qu'aujourd'hui on prend la parole et qu'on veut expliquer notre position. PSG - OM est un match important pour nous dans tout ce que ça comporte. Et vous voyez, on est capables de se priver de ne pas chanter pour faire passer nos messages. Ça prouve que le bien-être de notre club compte plus que ce genre de rencontre, on est prêts à passer à côté de ça. Nos revendications, on les considère légitimes et on veut marquer le coup. On espère que nos revendications vont être prises plus au sérieux. C'est triste. On est les premiers dégoûtés de ne pas chanter sur cette fin d'année. On est les premiers contents du dixième titre qui arrive. Sauf que dans la situation actuelle, on ne peut pas se réjouir. _On préfère se punir pour le bien du club en espérant que ça change, que de rentrer dans le stade et faire comme si de rien n'était juste parce que c'est Marseille._"

L'entretien de Romain Mabille, qui est à nouveau président du Collectif Ultras Paris depuis ce mercredi, est à retrouver en intégralité sur Francebleu.fr