PSG : on a pris un cours de français avec Milan Skriniar et Marco Asensio

Jeudi 24 août, il est 12h30, l'entraînement de l'équipe professionnelle du Paris-Saint-Germain est terminé depuis seulement 30 minutes mais Milan Skriniar est déjà douché et habillé. Le défenseur slovaque du PSG ne veut pas être en retard à son cours de français prévu dans une salle du campus PSG à Poissy. Là, après deux premières leçons en visioconférence, la nouvelle recrue est attendue par Julien son professeur de Français.

ⓘ Publicité

"Respecter le personnel du club, les fans et le pays où je suis"

Pendant une heure, Milan Skriniar enchaîne les exercices, il conjugue le verbe être et le place dans des phrases. Il apprend le jargon footballistique en français "surface de réparation, crampons, maillot de foot" et tente quelques phrases du quotidien. En tout cas, il veut apprendre vite mais pour échanger quelques instants avec nous, il préfère encore en anglais : "C'est vraiment important pour moi d'apprendre la langue afin de respecter le personnel du club, les fans mais aussi le pays où je suis. En tout cas, il est essentiel pour moi d'apprendre la langue le plus vite possible même si ce n'est pas facile. Mais j'adore les nouveaux challenges et l'idée c'est de parler le plus vite possible en français."

Sous l'œil complice de Julien, Milan Skriniar qui maitrise déjà l'anglais et l'italien, fait des efforts pour apprendre le français, il fourche parfois mais se reprend très vite et il a déjà le droit aux félicitations de son professeur "Milan, comme les autres, apprend très vite et je les sens tous motivés. On sent qu'ils veulent communiquer au plus vite au sein du club, mais aussi pour certains de comprendre et de répondre à la presse."

Après une heures de cours, Milan Skriniar nous salue en français et nous lui proposons de nous retrouver pour un entretien dans sa nouvelle langue dans moins d'un an à la radio ... (large sourire) "on verra !".

Une leçon de Français pour Marco Asensio © Radio France - Bruno Salomon

"C'est difficile, mais c'est passionnant"

Si le PSG a décidé d'imposer à ses joueurs de prendre des cours de français, c'est parce que certains joueurs ces dernières années n'ont fait aucun effort pour apprendre la langue du pays. On pense en premier lieu à Lionel Messi mais aussi à Neymar qui en six ans au PSG a eu les plus grandes difficultés à faire une phrase complète en français.

Le PSG demande donc à ses joueurs de faire l'effort et les nouvelles recrues mordent au projet à l'image de Marco Asensio. Le temps de s'installer à Paris et de prendre ses marques au club, l'attaquant s'est lancé dans ses cours de français. L'Espagnol a déjà pris quatre leçons en deux grosses semaines et en participant à son quatrième cours, on sent que ça lui plait : " je comprends maintenant déjà tout ce qui tourne atour du football, les tenues, le terrain et je comprends même tout ce que le professeur me demande, mais c'est plus difficile pour moi de parler. Mais bon, je pense que les cours se passent bien."

Âgé de 27ans, Asensio débarque du Real Madrid (Esp) et vit sa première expérience po à l'étranger. Prendre des cours, c'est d'ailleurs pour lui une évidence : "C'est important pour mon adaptation. Pas seulement avec mes coéquipiers, mais aussi avec les salariés du club, les habitants de Paris et de la France. Je pense qu'il est également important que je puisse m'exprimer dans leur langue, puisque nous sommes ici en France."

L'attaquant s'est fixé l'objectif d'être opérationnel dans quatre mois même si il avoue avoir beaucoup de travail pour apprendre une langue difficile à dompter "c'est dur, mais c'est passionnant, c'est un défi ! c'est quelque chose de nouveau dans ma vie et je pense que quitter mon pays pour découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, c'est enrichissant !"

Lors de son cours avec Julien, Marco Asensio parle en Français de la passion qu'il a pour ses deux chiens et échange aussi sur sa nouvelle vie parisienne. Il apprend vite "vous avez vu je suis très rapide, non ? (large sourire) Mais bon, ça va vite là. Voyons si dans trois ou quatre mois si je peux parler un peu et tout comprendre. C'est l'objectif !"

Il y a quelques années, des garçons comme Marquinhos, Lucas ou encore Thiago Silva ou Thiago Motta avaient fait l'effort d'apprendre le français rapidement et motivé les autres joueurs de se lancer. Il semble que cette saison, il y ait un regain d'intérêt dans le vestiaire pour apprendre le français. Marine Lallement est la fondatrice de Fast Sport, c'est elle qui adapte le programme pour un joueur ou une joueuse du PSG : "On fait peu ou pas de leçon à l'écrit, on privilégie vraiment l'oral pour une adaptation rapide. On part sur 10 compétences clefs qui vont de la présentation du joueur, de l'utilisation du verbe être et avoir et de la conjugaison de verbes simples en français. On fait un travail aussi sur la famille et la vie quotidienne. Et quand le joueur ou la joueuse est plus à l'aise, on attaque le futur simple, le passé proche et le conditionnel et on termine sur l'entretien avec un média."

Reste maintenant une chose que les professeurs n'apprennent pas aux joueurs : les expressions familières et les gros mots, mais ça il parait que le vestiaire est un endroit propice pour apprendre très très vite l'argot et les mauvais jeux de mots.

loading