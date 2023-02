PSG : "On est en discussion avec Messi pour sa prolongation" annonce Luis Campos

Les prises de parole de Luis Campos sont très rares. Alors à chaque fois que le directeur du football au PSG s'exprime, il faut tendre l'oreille. Attendu sur des dossiers dont celui de la fin du mercato d'hiver compliqué du Paris-saint-Germain, le dirigeant portugais s'est dit au micro de TF1 "à 1000% impliqué dans le projet PSG".

La fin du mercato raté

Entre les prestations moyennes de l'équipe ou encore la blessure de Kylian Mbappé, le PSG a été au coeur de l'actualité cette semaine avec l'épisode de sa fin de mercato raté. Le club a loupé la signature en prêt de Hakim Ziyech (Chelsea) à cause de la maladresse administrative des dirigeants de Chelsea "Ziyech ? On a tout fait. Mais comme pour tous les transferts, il faut que les trois parties marchent bien. Ça a marché avec le PSG, avec Ziyech, mais malheureusement, au dernier moment, pas avec Chelsea…"

"Faire de la place aux jeunes"

Pour faire suite au mercato d'hiver loupé, le directeur sportif a tenté d'expliquer pourquoi le PSG ne s'est pas montré plus agressif et rapide sur le marché des transferts cet hiver. "On a essayé d’être créatif, avec les contraintes financières qu’on a. On a fait un bon plan, qui passe par une réduction du nombre de joueurs dans l’effectif, pour faire de la place aux jeunes, et ne pas les perdre pour d’autres grands clubs européens". Et Luis Campos de préciser sur les jeunes du PSG "Bien sûr qu'on va laisser du temps à nos jeunes. Le coach comprend très bien quel est notre projet. On sait très bien qu'on doit le faire, et on va le faire !"

Messi, Neymar et Mbappé

Interviewé vendredi dans un salon du Parc des Princes par l'équipe de Téléfoot , Luis Campos a évoqué ses trois stars : Messi - Mbappé - Neymar. En commençant par celui qui va manquer plusieurs matchs suite à sa blessure à la cuisse "Perdre Kylian Mbappé, bien sûr que c’est dur. Je l’ai vu très triste après sa blessure. Mais je l’ai aussi vu aujourd’hui travailler pour accélérer dès que possible sa récupération. C’est la personnalité des vainqueurs".

La conséquence de cette blessure, conjuguée à l'absence de Neymar, c'est la prise en main de l'équipe sur le terrain par Lionel Messi : "je me rappelle d’un mot que j’ai dit à Messi à la mi-temps contre Montpellier: 'tu dois prendre tous les autres avec toi.' Il m’a répondu : 'tranquille'. Et il a fait une deuxième période exceptionnelle". Et le dirigeant parisien de poursuivre sur le dossier de la Pulga : "En ce moment, on est en discussion avec Messi pour sa prolongation. J’aimerais le garder dans ce projet, je ne peux pas le cacher. On discute en ce moment pour atteindre ce but, et continuer de l'avoir avec nous".

Enfin pour boucler le dossier de la MNM, Luis Campos a évoqué aussi le cas Neymar "La vérité, c’est que depuis mon arrivée au PSG, je n’ai aucune critique à faire sur Neymar. Toujours à l’heure, toujours avec une bonne disposition. Ce Neymar, c’est un Neymar incroyable".