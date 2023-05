"PSG, où vas-tu?" : les Ultras du PSG en colère manifestent devant le siège du club à Boulogne

Un rassemblement "pacifique" pour "faire avancer les choses de manière structurée et intelligente" : c'est l'appel lancé sur les réseaux sociaux par le Collectif Ultras Paris, qui manifeste sous les fenêtres de la direction du PSG ce mercredi soir, au pied de la Factory, à Boulogne-Billancourt. Environ 400 personnes étaient présentes, a constaté la reporter de France Bleu Paris sur place.

Réunis derrière une banderole sur laquelle on peut lire ce message : "PSG où es-tu? Où vas-tu? M'entends-tu?", les supporters réclament notamment la démission du président du club Nasser Al-Khelaifi. Des insultes ont également fusé à l'encontre de l'entraîneur Christophe Galtier, de Neymar et Lionel Messi.

Dans un communiqué, le Collectif Ultras Paris se dit "inquiet à propos de l'avenir et de la pérennité du club" et pointe du doigt les dirigeants du PSG*. "Nous nous demandons si , à ce jour, il y a encore un pilote dans l'avion. Beaucoup de décisions prises ne respectent en rien l'institution".*

Lundi, les supporters avaient déjà exprimé leur mécontentement face à la crise que traverse le club, entre mauvais résultats et manque de confiance envers la direction, devant le Camp des Loges, alors que les joueurs étaient à l'entrainement, au lendemain d'une nouvelle défaite face à Lorient (3-1) au Parc des Princes. Messi, grand absent pour cause de voyage en Arabie Saoudite non validé par le club, s'est vu depuis suspendu mardi soir . Le club