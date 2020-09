LIGUE 1 : Le PSG enchaîne en battant Reims 2-0

Ce dimanche, le PSG a battu Reims 2-0 pour la 5ème journée de ligue 1. Un troisième succès consécutif grâce à un doublé de Mauro Icardi qui n'avait plus marqué depuis 7 mois pour le Paris-Saint-Germain. Le PSG remonte à la 7ème place de L1.

Depuis le 29 février dernier, Mauro Icardi n'avait plus marqué le moindre but pour le PSG

On vous parle d'un temps que les moins de 7 mois ne peuvent pas connaître. Le temps, un 29 février (Dijon 4-0), de voir un but de Mauro Icardi, mais voilà l'argentin a balayé ses démons ce dimanche face à Reims(Victoire 2-0 du PSG). Le n°9 parisien a marqué un doublé grâce à deux passes décisives de son coéquipier Kylian Mbappé.

Lors de cette rencontre, le PSG a aligné ses 4 fantastiques. Neymar, Di Maria, Icardi et Mbappé se sont amusés sur le terrain mais oubliant parfois d'être un peu plus efficace devant le but. C'est la 3ème victoire consécutive du PSG qui désormais se retrouve 7ème de ligue 1 à 4 points de Rennes, le leader.

Prochain match pour le PSG, vendredi avec la réception de Angers à 21h pour la 6ème journée de ligue 1