PSG : Paris ne voit pas Pochettino partir

La presse anglaise s'affole depuis mardi, affirmant que Mauricio Pochettino et Tottenham seraient en contact pour faire revenir l'Argentin en Angleterre dans son ancien club. Le coach du PSG n'a jamais évoqué son envie de partir selon la direction du club.

Tout le monde en parle. Si la top tendance côté sport sur Twitter ce jeudi, c'est bien Zidane, qui vient de démissionner de son poste d'entraineur du Real Madrid, juste en dessous on trouve un autre coach : Pochettino. Depuis la sortie d'un article du tabloïd anglais The Sun mardi, l'Europe du foot s'emballe : Daniel Levy, le président de Tottenham (Angleterre) souhaiterait faire revenir l'actuel coach du Paris Saint-Germain dans son ancien club cet été. Et Mauricio Pochettino n'y serait pas insensible, selon nombre d'articles sortis un peu partout dans la presse sportive européenne depuis lors.

Mais en interne du côté du PSG, on affirme que Mauricio Pochettino n'a jamais fait part d'une quelconque envie de partir, six mois à peine après son arrivée, une victoire en Coupe de France et une demi-finale de Ligue des Champions après un beau parcours (éliminé par Manchester City).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Nous ferons de grandes choses dans l'avenir"

Alors faut-il maintenant guetter les preuves d'amour ? Ce jeudi, une interview accordée par Mauricio Pochettino au site internet du Paris Saint-Germain en laisse entrevoir une. Interrogé sur quelle satisfaction il retire du travail accompli depuis six mois, le coach parisien répond ceci : "Je suis content de la façon dont les joueurs se sont adaptés aux changements. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être changées ou qui n'ont pas pu être développées par manque de temps." Et surtout, il se projette : "Mais je pense toujours qu’avec cette manière de travailler, et avec le désir de pouvoir développer d'autres types d'idées sur le terrain, nous ferons de grandes choses dans l'avenir."

Autre carte postale envoyée par le coach parisien, cette photo postée ce jeudi matin par Mauricio Pochettino lui-même sur Instagram : au soleil, un maté à la main... et un t-shirt du PSG sur le dos.