PSG : Paris va-t-il jouer sans Kylian Mbappé face à Dortmund ?

C'est le match le plus important de la saison pour le PSG et les Rouge et Bleu font peut-être devoir faire sans Kylian Mbappé face à Dortmund, ce mercredi, en 8e de finale retour de Ligue des champions. Le numéro 7 parisien souffre d'une angine et a manqué les entraînements de lundi et mardi avec le groupe. Difficile, dans ce contexte, d'imaginer le champion du monde tricolore à 100% pour cette affiche.

Encore une séance pour décider

C'est l'incertitude totale autour du crack de Bondy. Les Parisiens ont encore un entraînement, ce mercredi matin, qui s'apparente d'ailleurs plus à une mise en jambes. Pas de quoi monter en intensité pour Kylian Mbappé et c'est à l'issue de cette ultime préparation que Thomas Tuchel saura s'il peut aligner ou non l'attaquant français.

L'homme en forme à Paris

Son absence, ce mercredi soir, serait une mauvaise nouvelle pour les Rouge et Bleu. Avant ce coup de froid, le numéro 7 était en pleine forme. Il a inscrit six buts sur les trois derniers matchs du PSG. C'est lui aussi qui avait fait la différence à Dortmund pour offrir un but à Neymar. Reste à savoir si un Kylian Mbappé diminué vaut mieux que pas de Kylian du tout.