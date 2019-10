PSG : Paris s'impose 4-1 sur la Côte d'Azur face à Nice

Paris, France

Le PSG s'est largement imposé 4 buts à 1, ce vendredi, sur la pelouse de Nice. Une victoire logique et séduisante pour la 10e journée de Ligue 1. Paris et Di Maria ont étouffé des Niçois très tristes en première période.

L'Argentin signe un doublé en 21 minutes. D'abord bien servi par Mauro Icardi il trompe Benitez du gauche. Le numéro 11 Rouge et Bleu a ensuite crucifié le gardien du Gym avec un lob somptueux. Nice revient en seconde période par l'intermédiaire de Ganago qui bénéficie d'une erreur de la défense centrale parisienne. Réduit à neuf après les expulsions de Cyrpien puis Herrelle, l'OGC Nice encaisse deux nouveaux buts signés Mbappé pour son retour et Mauro Icardi en fin de match.

Paris a joué sans Neymar, touché à la cuisse et absent pour un mois, ni Idrissa Gueye éloigné des terrains pour encore une semaine. Juan Bernat n'était pas non plus du déplacement à cause d'une suspension.

Le retour de la Ligue des champions

Les joueurs de la capitale ont maintenant rendez-vous en Belgique, mardi soir, pour affronter Bruges. Troisième journée de la phase de groupe de Ligue des champions pour des Parisiens leader après leur succès face au Real Madrid et Galatasaray. Un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris, coup d'envoi à 21h00.